Данилов назвал единственную страну, которая точно поставляет оружие России

На территорию России массово не снабжаются высокие технологии и импортные комплектующие. Лишь одна страна точно помогает Кремлю с оружием.

В Россию оружие поставляют разве что страны третьего мира. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. 24 Канал.

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Данилов отметил, что единственная страна, точно поставляющая оружие в Россию – это Иран. Более четких союзников у государства-агрессоры нет.

Как бы они ни хотели привлекать другие страны, когда речь идет к каким-то контрактам поставки, они берут паузу,

– сказал Данилов.

Санкции действуют

Секретарь СНБО отметил, что российскую экономику сложно уничтожить, учитывая, что она сырьевая. Есть страны, которые покупают у России это сырье и платят за это деньги. Также Данилов отметил, что санкции против России действительно действуют.

Если бы санкции не ввели, то у России были бы совсем другие возможности именно по использованию технологий для производства оружия, которые есть на Западе.

Сейчас понятно, что благодаря санкциям происходит очень много негативных процессов. Это последствия именно введения этих санкций.