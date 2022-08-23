Данилов назвал условие, при котором россия может сохранить целым крымским мост
23 августа 2022 , 16:40Читати новину українською
крымский мост является одной из важных целей на уничтожение, об этом неоднократно отмечали разные должностные лица. Ликвидация крымского моста была очень важна еще в марте.
Об этом в интервью изданию Gazeta Wyborcza рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 канал . Он также отметил, что это военный объект, через который опрокидывают подкрепление для войск агрессора.
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По его словам, мост подпугает уничтожению и в этом нет ничего удивительного.
Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим вон. У нас нет иного выхода.
Взрывы и "хлопок" в Крыму – коротко
- Во временно оккупированном россией Севастополе вечером 21 августа объявили воздушную тревогу . Еще до включения сирен в российских СМИ сообщили о "прилете" в районе Нахимовского училища. Впоследствии оккупанты начали, как всегда, говорить, что "хлопок" – это звуки работы российской ПВО.
- 18 августа в Керчи возле моста раздались взрывы . Местные жители в социальных сетях пишут, что было слышно не менее 4 громких взрывов. А также сообщили, что видели летящие "со стороны моря" ракеты и вспышки в небе.
- При этом россияне на полуострове очень напуганы. Они сразу начали оттуда бежать . Исследователи американского Института изучения войны сообщали, что после "хлопка" в Крыму россия в панике начала менять командование флота. Взрывы на военных объектах она хочет выдать за теракт.