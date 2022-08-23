Данилов назвал условие, при котором россия может сохранить целым крымским мост

крымский мост является одной из важных целей на уничтожение, об этом неоднократно отмечали разные должностные лица. Ликвидация крымского моста была очень важна еще в марте.

Об этом в интервью изданию Gazeta Wyborcza рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 канал . Он также отметил, что это военный объект, через который опрокидывают подкрепление для войск агрессора.

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По его словам, мост подпугает уничтожению и в этом нет ничего удивительного.

Алексей Данилов секретарь СНБО Украины Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост. Им просто нужно оттуда уйти, иначе мы их отправим вон. У нас нет иного выхода.

Взрывы и "хлопок" в Крыму – коротко