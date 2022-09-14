Странные события происходят последние две недели в россии, – Данилов о мобилизации и пленных

Армия страны-агрессора продолжает терпеть неудачи на войне в Украине. На фоне этого в самой россии в последнее время стали происходить странные события.

Об этом 24 каналу сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в кремле уже пересекли предел, когда на территории россии начинает создаваться очень опасная ситуация.

Кстати Генерал Ходжес назвал три фактора, которые могут привести к распаду россии.

Кто на самом деле воюет в рядах оккупантов

Данилов рассказал, что в плен ВСУ в первую очередь сдаются те украинцы, которых оккупанты заставили пойти воевать против своей страны. Речь, в частности, о жителях Донецкой и Луганской областей. Потому что они отдают себе отчет, чем все это закончится.

Он отметил, что не совсем корректно говорить, что украинские защитники берут в плен россиян.

Дело в том, что россияне там воюют в очень ограниченном количестве. То есть настоящие россияне, которые таковыми являются по паспорту. Преимущественно это граждане, которых колонизировала российская федерация в свое время,

– сказал секретарь СНБО.

Именно они, подчеркнул Данилов, попадают в плен. Потому что у россиян нет желания воевать, в армии оккупанта почти нет представителей крупных городов – Москвы или Петербурга.

Потому что для россиян это очень опасная вещь,

– заявил он.

Ведь, пояснил секретарь СНБО, если там начнет распространяться информация, что они возвращаются домой в черных полиэтиленовых пакетах, это будет очень опасным для путинского режима и вообще для россии.

Данилов о мобилизации в россии и пленных оккупантах: смотрите видео

"Последние две недели в россии происходят странные события"

Данилов считает, что в кремле уже пересекли тот предел, когда на территории российской федерации начинает создаваться очень опасная ситуация.

По его словам, вопросом времени является то, когда вооруженные представители Ичкерии, которые сейчас отправляются на нашу территорию, пойдут на москву и освободят свою страну от колонизатора. Это произойдет еще в наше время.

Сейчас там путин дал задание с учетом того, что он уже не верит своей армии, чтобы частные армии формировали государственные корпорации.

– сказал секретарь СНБО.

То есть, заметил он, есть приказ путина, чтобы олигархические группы стали формировать такие армии. И эти частные военные компании будут нести ответственность как военные преступники за то, что они в этом непосредственно участвуют. Вероятно, многие из них откажутся от этих вещей.

Вы видите, что крайние уже полторы – две недели там такие странные происходят события на территории российской федерации,

– подчеркнул Данилов.

Он считает, что нужно еще подождать и мы увидим, как вся эта ситуация станет разрушаться, как карточный домик, которым на самом деле является российская федерация.

Ситуация на фронте: последние новости

В Харьковской области воины ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов. В них проживает около 150 тысяч человек.

Российские оккупанты пытаются наступать лишь на ориентировочно 20 километрах фронта. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что это участок с 1300 км фронта, на которых идут активные бои.

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонская область находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.

Обратите внимание – у путина сломались помощники и генералы: смотрите видео