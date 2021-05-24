Детали от Данилова
Решение о приостановлении авиасообщения с Беларусью инициировал президент Владимир Зеленский. Он поручил правительству наработать соответствующий вопрос.
Важно Роман Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска, – мать активиста
Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создает власть Беларуси в непосредственной близости к границам Украины, президент инициировал полное прекращение авиасообщения с Беларусью,
– заявил секретарь СНБО Данилов.
Он подчеркнул, что задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске – "открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".
Что известно о задержании Протасевича
- В Беларуси против активиста открыли уголовное дело, которое предусматривает 15 лет заключения. Все потому, что он правдиво освещал информацию о протестах населения после сфальсифицированных президентских выборов. Поэтому Протасевич несколько лет жил в Польше. По требованию Минска экстрадировать активиста, Варшава категорически отказала.
- Однако 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс посадили в Минске из-за сообщения о "заминировании".
- Белорусские силовики проверили всех пассажиров, однако Протасевича и его девушку Софию Сапегу не отпустили. Заметим, она сейчас находится в СИЗО.
- О том, где находится активист, было неизвестно. 24 мая его мать заявила, что Роман – якобы в тяжелом состоянии в минской больнице. У него возникли проблемы с сердцем.