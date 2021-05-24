Деталі від Данілова

Рішення про зупинення авіасполучення з Білоруссю ініціював президент Володимир Зеленський. Він доручив уряду напрацювати відповідне питання.

Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент ініціював повне припинення авіасполучення з Білоруссю,

– заявив секретар РНБО Данілов.

Він наголосив, що затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – "відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Зверніть увагу! Низка держав вже зупинили авіасполучення з Білоруссю. Світ обурився цинічним затриманням засновника опозиційного телеграм-каналу Романа Протасевича та закликав Мінськ негайно його звільнити. Європейський Союз пригрозив державі санкціями.

Що відомо про затримання Протасевича