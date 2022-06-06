Данилов объяснил, почему не считает временную утрату территорий трагедией

Временное отступление Вооруженных сил Украины с потерей территорий во время боевых действий не является трагедией и главное – сохранить страну.

Об этом в интервью изданию заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, на сегодняшний день у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.

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К сожалению, сейчас мы не можем адекватно ответить тем же, при условии, что оружие, которое нам так нужно, в этот момент отсутствует

– сказал Данилов.

Украина нуждается в оружии

Он отметил, что украинские силы могут отступать из Северодонецка и других городов в Донбассе, пока перегруппируются. Но добавил, что временная потеря территорий – это как раз не трагедия. Трагедией было бы отсутствие нации.

Данилов также выразил уверенность, что западное оружие, которое нужно для контратаки, обязательно прибудет, добавив, что он более чем уверен, что Украина вернет свои территории.

Он также объяснил, что украинским бойцам стало труднее воевать и удерживать свои позиции, после того как россияне окончательно перестали считаться с потерями из-за незначительных территориальных завоеваний.

"Россия – большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают", – сказал он.

Ситуация в Северодонецке

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские защитники продолжают контратаковать россиян в Северодонецке, на захват которого враг сосредоточил все свои силы. Это приводит к ослаблению русских войск. Подобную информацию сообщал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Также на Северодонецком направлении враг обстреливал украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие.

Все основные усилия русской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских захватчиков, и сейчас контроль над городом разделился пополам.

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