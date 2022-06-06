Про це в інтерв'ю виданню заявив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. За його словами, на сьогодні у противника в Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.

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На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, в цей момент відсутня

– сказав Данілов.

Україна потребує зброї

Він зазначив, що українські сили можуть відступати з Сєвєродонецька та інших міст на Донбасі, поки перегрупуються. Та додав, що тимчасова втрата територій – це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації.

Данілов також висловив упевненість, що західна зброя, яка потрібна для контратаки, обов'язково прибуде, додавши, що він більш ніж упевнений, що Україна поверне свої території.

Він також пояснив, що українським бійцям стало важче воювати та утримувати свої позиції, після того, як росіяни остаточно перестали рахуватися з втратами заради незначних територіальних завоювань.

"Росія – велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають", – сказав він.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські захисники продовжують контратакувати росіян у Сєвєродонецьку, на захоплення якого ворог зосередив чи не усі свої сили. Це призводить до ослаблення російських військ. Схожу інформацію повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював українські війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.

Усі основні зусилля російської армії спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ витіснили російських загарбників, і зараз контроль над містом розділився навпіл.

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