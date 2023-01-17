Путин – это современный Гитлер, – Данилов "посоветовал" диктатору готовиться к гробу

В СНБО Украины рекомендовали диктатору Владимиру Путину готовиться к гробу, а не к выборам в 2024 году. Российский президент – это современный Адольф Гитлер.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. По его словам, Путин попросту уничтожил российское общество.

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Данилов "посоветовал" Путину готовиться к гробу

Путину нужно готовиться к гробу, а не выборам. А что касается российского общества, то здесь у меня всегда возникает вопрос: а где оно? Он просто уничтожил российское общество,

– сказал Данилов.

Он отметил, что в российском обществе нет никаких свобод. Так, жители страны-агрессорки не могу даже собственное мнение вслух проговорить.

"А если вы имеете какое-то другое мнение, то должны написать, что вы являетесь агентом другой цивилизации, временно находитесь на территории России", – подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, Путин – это современный диктатор Адольф Гитлер, а россияне живут только местным телевидением и прокремлевскими пропагандистами. Секретарь СНБО отметил, что с утра до вечера все деятели России орут и не знают уже, что им делать.

Данилов назвал страну, в которую еще может ворваться Россия

Недавно Алексей Данилов рассказал, в какую еще страну намерена ворваться Россия. Так, в случае наличия ресурсов страна-террористка вряд ли остановится на Украине.

Данилов считает, что у России будет большое желание захватить Казахстан. Однако пока в этом вопросе оккупанты не слишком активны.

"На сегодняшний день Казахстан – это следующая страна, в которую будет иметь большое желание русская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны", – заявлял Данилов.