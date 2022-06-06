Данилов оценил риск наступления со стороны Беларуси

Россия уже давно сильно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессор может в любое время принять решение относительно Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Однако украинское военное руководство готово к любому развитию событий.

Риски повторного вторжения из Беларуси минимальны, – Зеленский

"Еще раз подчеркну, что Беларусь сейчас уже в оккупации. Россия оккупировала Беларусь довольно давно, мощно оккупировала. Она может в любой момент принять то или иное решение", – рассказал секретарь СНБО.

Владимир Зеленский заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Однако Украина готовится к разным сценариям.

По словам Данилова, Владимиру Зеленскому ежедневно докладывают о ситуации по всем направлениям. То, что президент рассказал о территории Беларуси, является актуальной информацией на сегодняшний день. Однако она может измениться в любой момент.

Отмечу, что такова ситуация сегодня (6 июня – 24 канал). Если будет обострение, увеличение войск или другие факторы, влияющие на принятие того или иного решения, мы обязательно будем информировать общество,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Действия Беларуси на фоне войны в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют отдельные подразделения вооруженных сил России. Они на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала , что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять.

Очевидцы заметили колонну белорусской техники вблизи границы с Волынской областью.

Основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. В то же время в стране проходят лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

В Беларуси опрокидывают военную технику из Гродно ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитных ракетных комплексов.

Интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео