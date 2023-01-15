"Не по-братски": Данилов прокомментировал скандальное решение Грузии не давать Украине ЗРК "Бук"
Источник:"Новое время"
Правительство Грузии отказалось оказать военную помощь Украине, в частности, передать ЗРК "Бук". Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал решение Грузии.
Грузия во время вторжения России в 2008 году получила от Украины ЗРК "Бук", но теперь грузинское правительство решило не помогать Киеву, когда русские начали полномасштабную войну против нашей страны. Данилов заявил, что Украина помогала Грузии от всей души.
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Данилов упрекнул Грузию
По словам секретаря СНБО, Грузия должна воспользоваться моментом и бороться за свою независимость и освободить территорию, которую оккупировала Россия. Но, как говорит Данилов, Украине приходится бороться за независимость для Грузии и других стран.
Когда Украина помогала Грузии, мы это делали от всей души, мы понимали, что это наши друзья, это наши братья и наши партнеры. Я бы не хотел комментировать происходящее сегодня в Грузии. Я с самого начала считал бы необходимым, чтобы Грузия пользовалась моментом и так же, вместе с Украиной, боролась за свою независимость и территориальную целостность, но так случилось, что это мы сегодня боремся за независимость и для Грузии, и для других стран, такова наша судьба,
– сказал он.
Что известно о решении Грузии не давать Украине оружие
- На данный момент в Грузии пророссийское правительство, которое отказывается помогать Украине. Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Киев обращался в Тбилиси с просьбой предоставить не только ЗРК, но и комплексы Javelin.
- США не только одобрили передачу своего оружия. Американское правительство предложило Тбилиси заменить комплексы на более новые, но в Грузии категорически от этого отказались.
- Андрей Касьянов подчеркивал, что между Украиной и Грузией остаются разногласия по военной помощи, введению режима двусторонних санкций против Кремля, введению визового режима для граждан России, массово убегающих в Грузию, а также соблюдению законных прав и интересов Михеила Саакашвили.