Данилов ответил, что нужно прежде всего сделать с Россией после ее поражения

Война в Украине длится уже 92 дня. Несмотря на сложную ситуацию в некоторых направлениях, сомнений в победе нет. И когда Россия получит поражение, важно сначала забрать у нее ядерное оружие.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он подчеркнул, что прежде всего из России надо убрать оружие, в том числе ядерное.

Это очень опасно оставлять страну с ядерным оружием, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая всеми законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые на сегодняшний день есть,

– заявил Данилов.

Он добавил, что если кто считает, что там не появится другой Путин, то это не так. "Я уже говорил, их там очень много – желающих стать Путиным", – заверил секретарь СНБО.

По словам Данилова, есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно нападающие на других. "Россия одна из тех, которая находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", – пояснил он.

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Может ли Россия применить ядерное оружие

Государство-агрессор не перестает напоминать, что у нее есть ядерное оружие. Эксперты убеждены, что такие угрозы будут раздаваться до конца войны.

В Сенате США предполагают, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины. Президент Байден неоднократно отмечал – применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России.

Советник главы ОП Алексей Арестович допустил, если Кремль решится использовать ядерное оружие, то получит ответный удар. При этом никакие бункеры Путину не помогут. Поскольку НАТО и США специально разработали ядерное оружие, которое имеет малое, но проникающее действие.

К слову, Арестович также предупредил, что ядерных угроз от России будет еще много, особенно когда ВСУ перейдут в наступление.

Добавим, что сейчас идет работа над созданием международных трибунала и арбитража. Благодаря им Украина сможет наказать военно-политическое руководство России за военные преступления. В ОП говорят, что к осени эта работа близится к завершению.

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