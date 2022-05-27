Данилов ответил, что нужно прежде всего сделать с Россией после ее поражения
Война в Украине длится уже 92 дня. Несмотря на сложную ситуацию в некоторых направлениях, сомнений в победе нет. И когда Россия получит поражение, важно сначала забрать у нее ядерное оружие.
Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Он подчеркнул, что прежде всего из России надо убрать оружие, в том числе ядерное.
Это очень опасно оставлять страну с ядерным оружием, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая всеми законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые на сегодняшний день есть,
– заявил Данилов.
Он добавил, что если кто считает, что там не появится другой Путин, то это не так. "Я уже говорил, их там очень много – желающих стать Путиным", – заверил секретарь СНБО.
По словам Данилова, есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно нападающие на других. "Россия одна из тех, которая находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", – пояснил он.
Смотрите полное интервью с Алексеем Даниловым:
Может ли Россия применить ядерное оружие
- Государство-агрессор не перестает напоминать, что у нее есть ядерное оружие. Эксперты убеждены, что такие угрозы будут раздаваться до конца войны.
- В Сенате США предполагают, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины. Президент Байден неоднократно отмечал – применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России.
- Советник главы ОП Алексей Арестович допустил, если Кремль решится использовать ядерное оружие, то получит ответный удар. При этом никакие бункеры Путину не помогут. Поскольку НАТО и США специально разработали ядерное оружие, которое имеет малое, но проникающее действие.
- К слову, Арестович также предупредил, что ядерных угроз от России будет еще много, особенно когда ВСУ перейдут в наступление.
Добавим, что сейчас идет работа над созданием международных трибунала и арбитража. Благодаря им Украина сможет наказать военно-политическое руководство России за военные преступления. В ОП говорят, что к осени эта работа близится к завершению.
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