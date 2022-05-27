Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Він наголосив, що перш за все, з Росії треба прибрати зброю, зокрема ядерну.
Це дуже небезпечно залишати країну з ядерною зброєю, яка може поводитись так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи всіма законами, ООН та всіма правилами й нормами, які на сьогодні є,
– заявив Данілов.
Він додав, що якщо хтось вважає, що там не з’явиться інший Путін, то це не так. "Я вже казав, їх там до біса – охочих стати Путіним", – запевнив секретар РНБО.
За словами Данілова, є країни, які ніколи в житті ні на кого не нападали, а є держави, які постійно нападають на інших. "Росія одна з тих, яка перебуває в постійному нападі на інші держави. Постійно пхають носа й зазіхають на чужі території", – пояснив він.
Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:
Чи може Росія застосувати ядерну зброю
- Держава-агресорка не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. Експерти переконані, що такі загрози лунатимуть до кінця війни.
- У Сенаті США припускають, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через воєнні успіхи України. Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже серйозні наслідки для Росії.
- Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. При цьому ніякі бункери Путіну не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію.
- До слова, Арестович також попередив, що ядерних погроз від Росії буде ще багато, особливо, коли ЗСУ перейдуть у наступ.
Додамо, що наразі триває робота над створенням міжнародних трибуналу та арбітражу. Завдяки їм Україна зможе покарати військово-політичне керівництво Росії за воєнні злочини. В ОП кажуть, що до осені ця робота наблизиться до завершення.
Відео до теми – Данілов: " Перемога буде тоді, коли відіб’ємо Крим"