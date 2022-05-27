Данилов ответил, готов ли вернуться на Луганщину после победы

Действующий секретарь СНБО Алексей Данилов до 2014 занимал должность главы Луганской ОГА. Он ответил, готов ли вернуться на этот пост после победы Украины.

На этот вопрос секретарь Совета по нацбезопасности и обороне эксклюзивно ответил в интервью 24 каналу.

Читать полностью Путин сменил тактику, но не задачу уничтожить нас, – эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым

Так, на вопрос журналиста, хотел ли он после нашей победы вернуться на Луганщину, например, как председатель ОГА или мэр Луганска, Данилов заверил, что на эту должность – точно нет. Объяснил тем, что "возраст такой, что он уже на это бы не рассчитывал".

Я бы очень хотел вернуться в Луганск, но не для того, чтобы там руководить, а для того, чтобы навестить тех друзей, которые уже находятся на кладбищах. Отдать им почет. Там очень много патриотов, убитых рашистами. Многие погибшие еще до этого (начала войны – 24 канал),

– добавил он.

Когда закончится война

Алексей Данилов родился в городе Хрустальный Луганской области. Оно еще с осени 2014 находится под временной оккупацией России, а сейчас же, по данным главы Луганской ОВА , россияне захватили уже 95% территорий Луганщины.

Также, по словам Алексея Данилова, победой можно будет считать, когда украинские военные выйдут на границы нашей страны, включая временно оккупированный Крым.

По его мнению, украинцам не стоит говорить, что вся война почти закончилась и победа близка.

Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, когда последний сапог российского захватчика выйдет из нашей территории, включая Крым. Тогда это будет победа, и можно будет сказать, что мы справились с задачей,

– заявил Данилов.

К тому времени, по его словам, нам нужно "сцепить" зубы и ежедневно бороться и уничтожать пришедших на нашу землю оккупантов.

Эксклюзивное интервью с Даниловым: смотрите полностью видео

Опасность в Луганской области: какая сейчас ситуация

Сейчас идет борьба за последние районы Луганской области. По словам депутата Федора Вениславского рассказал, близ Северодонецка и Лисичанская угроза велика, потому что россияне взяли украинских защитников в полукольцо.

В настоящее время россияне имеют преимущество в живой силе и вооружении.

Вениславский отметил, что военное командование будет рассматривать разные планы, чтобы спасти жизнь военных.

Ситуация усугубляется из-за разрушения мостов между Северодонецком и Лисичанском. Это усложняет поставки вооружения и резервов для украинцев.

Обратите внимание – что сейчас происходит на Луганщине: видео