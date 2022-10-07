Думайте о покаянии, – Данилов резко ответил Матвиенко на циничное предложение о "мирных соглашениях"

Россия понимает, что вооруженно ей эту войну не выиграть и предлагает садиться за стол переговоров. Секретарь СНБО резко ответил на это предложение и сказал, о чем стоило бы действительно думать Кремлю.

Председатель Федерального собрания России Валентина Матвиенко 6 октября предложила украинской делегации срочно начать переговоры. Алексей Данилов дал понять российской чиновнице, что заключать соглашения с государством-террористом Украина не будет.

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Что ответил Данилов на предложение Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны решил ответить встречным советом своей российской "коллеге".

Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге,

– написал политик.

Также он подчеркнул, что российские чиновники "голосуют руками", которые по локти в украинской крови. Очевидно, Данилов имел в виду, что Украина не собирается о чем-то договариваться с государством, которое убило тысячи граждан.

Когда начнутся переговоры между Кремлем и Киевом

В другом своем посту в твиттере Данилов сказал, когда может начаться диалог между Украиной и Россией.

Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы (Валентина Матвиенко – 24 канал) будете уже очень далеко,

– констатировал секретарь СНБО.

Политик убежден, что Матвиенко и других кремлевских чиновников ждет военный трибунал, поэтому "отвлекаться" им, скажем, на переговоры не имеет смысла. Это среди тех "вещей" для российских властей, которые ее уже не касаются.

Заявление Матвиенко и ответ Верховной Рады

Российский чиновник решила сделать свое заявление на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии. Тогда она цинично сказала, что парламенты обоих государств могут попытаться понять друг друга и найти компромисс, чтобы решить этот "кризис".

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Заместитель председателя Верховной Рады не сдерживала себя и отреагировала на это "великодушное" предложение от Кремля. Елена Кондратюк подчеркнула, что парламенты всех государств мира осудят преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию. Садиться за стол переговоров с военными преступниками Украина не будет, а Матвиенко откровенно лжет.

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