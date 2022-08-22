Война началась в феврале 2014, а не 2022 года, – Данилов ответил на "не предупредили"

Многие обвиняют украинские власти в том, что они не предупредили о том, что в феврале начнется война. Однако боевые действия на территории Украины длятся уже 8 лет, а не 6 месяцев.

Это 24 каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что словосочетание "не предупредили" сейчас очень сильно раздувается в украинском обществе.

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Война длится 8 лет

"Я хочу всех предупредить, что мы с февраля 2014 года находимся в состоянии войны", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что боевых действий в таком объеме, в каком они начались 24 февраля, никто не ожидал. Для Украины это был вызов, когда россияне полезли со всех сторон, со всех щелей.

Мы с вами этот вызов выдержали максимально качественно,

– заметил он.

Зеленский остался в Киеве, и это сыграло немаловажную роль

Данилов рассказал, что тот факт, что Президент Украины Владимир Зеленский остался в Киеве, сыграл очень важную роль.

"Сколько бы ему там ни предлагали сменить место дислокации, это был мужественный шаг. Когда все руководство страны находится в Киеве, это очень важно", – подчеркнул секретарь СНБО.

Скоро выгоним всех оккупантов

По словам Данилова, 180 дней мы мужественно держим оборону, а иногда переходим в контрнаступления. Людям нужно еще немного подождать, чтобы увидеть результаты, которые готовят наши Вооруженные силы и все представители сектора безопасности и обороны.

То, что мы показали сейчас в Крыму, россияне даже в ужасном сне не могли вообразить. Они не ожидали, что на территории полуострова будут раздаваться взрывы. И не только в одном месте, на аэродроме у Саков, но и в других местах возле Керчи, Феодосии и т.д.

– подытожил секретарь СНБО.

Данилов ответил на "не предупредили": смотрите видео

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