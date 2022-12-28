Реалии России – это поражение и развал, – Данилов отреагировал на циничное заявление Пескова
Источник:твиттер Алексея Данилова
В России продолжают говорить о "мирных переговорах" с Украиной. На этот раз пресс-секретарь Дмитрий Песков озвучил главное условие переговоров.
Приспешник Путина заявил, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.
К теме Новый уровень цинизма: в Кремле назвали главную составляющую своего "мирного плана" по Украине
Мощный ответ Данилова
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова Пескова.
Он подчеркнул, что "нет никаких реалий, в которых существуют новые территории в составе РФ". "Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал", – отметил он.
Без учета этих реалий никакого "мирного плана" не произойдет. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности,
– добавил Данилов.
Очередное циничное заявление России по поводу "мира"
- Песков прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского до февраля разработать мирный план и провести по нему саммит на площадке ООН.
- Он сказал: "Пока нет ни одного мирного плана Украины, давайте начнем с этого".
- Поэтому, путинский приспешник настоял, что Россия не собирается отказываться от временно оккупированных территорий. И, что ни один "мирный план" касательно Украины, не учитывающий "вхождения в состав России четырех новых регионов", существовать не может.
- Более того, мол, такой план априори не может быть мирным. Цинизм подобных заявлений просто зашкаливает. Ведь именно Россия является оккупантом, и именно она незаконно пытались присоединить украинские области к своему составу.
- "Ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", – так прямо и отметил Песков. Недавно Дмитрий Песков завуалированно отметил, что кровопролитная война будет продолжаться. И что ни на чьих условиях о мире Россия говорить не собираетс я.