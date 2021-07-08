Как Гитлер нападал, – Данилов ответил, почему Путин раздает паспорта в ОРДЛО

На территории ОРДЛО раздали по меньшей мере 630 тысяч российских паспортов. Это фактически гетто, так как жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей просто загородили.

С одной стороны, местные держат границу, однако с другой – границу, как концлагерь, для жителей Донецкой и Луганской областей сделала Россия. Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверения личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение", – сказал Алексей Данилов.

Путин ожидает дополнительные голоса на выборах

Секрет СНБО объяснил, что в Украине не могут влиять на это напрямую. Однако если обратить внимание на Минские соглашения, на которые они ссылаются, то там нет такого, что Россия должна выдавать "аусвайсы" жителям Донецкой и Луганской областей. В то же время российская сторона не выполняет даже ту договоренность, которая записана.

"Для этого это делает Путин? Еще раз подчеркну – дополнительно себе взять 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму, которая будет в сентябре, это их такое себе использование", – разъяснил секретарь СНБО.

В России сделали циничную попытку объяснить паспортизацию на оккупированном Донбассе. В Кремле заявили, мол, это происходит из-за "невыполнения минских договоренностей".

Интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео 24 канала