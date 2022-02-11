Данилов ответил на упреки, что его мать получает пенсию от оккупантов

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий распространил информацию, что мать Алексея Данилова получает пенсию от оккупантов. Секретарь СНБО резко ответил на упреки.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Он отметил, что у него "никаких проблем в семье нет".

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Мать Данилова приехала в Луганск временно

По словам Данилова, его мать живет в Киеве. В оккупированном Луганске она находилась короткий промежуток времени.

Человек, который присматривал за её квартирой умер. Она вынуждена была туда снова поехать для того, чтобы передать документы на продажу имущества,

– пояснил он.

Также секретарь СНБО отметил, что в Луганске ее "поймали негодяи" и распространили фейковую информацию. Самого Шария Данилов назвал "хлопом, который прячется за границей и паблюжит Украину".

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