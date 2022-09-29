Ответ будет мгновенный, – Данилов о шоу с "присоединением" регионов Украины к россии
Источник:"Говорить великий Львів"
Алексей Данилов подчеркнул, что Украина ответит на шоу с псевдореферендумами и "присоединением" оккупированных территорий к россии.
Секретарь СНБО отметил, что это абсолютно незаконные действия. Он даже представить не может, чтобы какая-нибудь другая страна в цивилизованном мире позволила себе проводить "референдумы" на территории другого государства. Данилов отметил, что это театр абсурда.
Кстати Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов
Президент собирает заседание СНБО. Если там (в россии – 24 канал) будут приняты те или иные решения, ответ нашей страны будет мгновенным,
– отметил Данилов.
Чиновник приоткрыл занавес относительно завтрашнего заседания СНБО. Он анонсировал, что будут приняты важные фундаментальные решения нашей страны. Однако добавил, что об этом расскажут уже после заседания.
Что известно о псевдореферендумах
- После проведения фейкового "голосования" гауляйтеры Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей направили обращение к путину с просьбой признать это.
- В кремле анонсировали подписание "договора о вхождении новых территорий". Путин созвал совбез.
- По данным российских СМИ, депутаты госдумы получили приглашение в кремль на 30 сентября в 15:00. Вероятно, именно тогда путин хочет подписать договор о "вхождении" оккупированных территорий в состав россии.
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