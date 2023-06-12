Не водка: Данилов рассказал об интересном подарке Медведеву на день временно существующей России
Источник:Алексей Данилов
Алексей Данилов поздравил кремлевского приспешника Дмитрия Медведева необычным способом. Он красиво поставил бывшего президента государства-террориста на место.
Секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил Дмитрия Медведева с днем России. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Какой подарок получил Медведев
Секретарь СНБО назвал Россию временно существующим государством и специально написал название страны-агрессора и фамилию ее бывшего президента с маленькой буквы. Также он опубликовал фотографию смирительной рубашки.
Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей россии,
– заявил Данилов.
Смирительная рубашка для Медведева / Скриншот соцсетей Данилова
Что сказал Медведев в день России
Заместитель председателя совета безопасности России в национальный праздник сделал короткий пост в соцсетях. В этот раз Медведев снова вспомнил Украину. В понедельник, 12 июня, одиозный политик выложил отфотошопленную фотографию Киева с российским триколором вместо украинского флага. Он написал, что Майдан Независимости якобы скоро превратится в площадь России.
Последние заявления одиозного Медведева
- Российский политик регулярно позорится в медийном пространстве. Недавно Медведев угрожал британским чиновникам убийствами. Так сильно его разозлили слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право защищать себя за пределами собственных границ.
- В мае бывший президент России ощутил фрустрацию из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще раз поддержала наше государство. Он в фирменной истерической манере попытался обругать Украину, но случайно описал собственную родину.
- А еще недавно Медведев ответил на твит Илона Маска о Бахмуте и попытался похвастаться своим остроумием. Однако американский изобретатель и миллиардер сделал это сообщение еще 7 месяцев назад.