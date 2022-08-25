Данилов призвал украинцев готовиться к затяжной войне с россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что будет большая война с россией. Также он объяснил, что украинцам нужно приложить много усилий, чтобы победить.

Соответствующую информацию чиновник рассказал на День Независимости. То есть он объяснил, что вопросы контрнаступления решают наши военные.

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Данилов сказал, к чему следует готовиться украинцам

Алексей Данилов заверил, что вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны пояснил, что война сложная вещь. Поэтому украинцам следует набраться терпения.

Будет очень сложно, просто не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами,

– заявил Данилов.

Также политик сказал, что нужно готовиться к затяжной войне, ведь легкой она не будет. Более того, Украине нужна такая победа, которая:

"навсегда отобьет желание россии воевать против ВСУ;

перечеркнет возможности россии повторять все эти вещи;

сломает хребет той твари, которая сидит на территории россии, которая постоянно посягает на чужие территории".

"Если мы этого сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война", – пояснил Данилов.

Кратко о последних заявлениях Алексея Данилова

В начале августа секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не слушать "диванных экспертов" по поводу дат начала деоккупации наших земель. Также чиновник призвал набраться терпения относительно контрнаступления ВСУ .

Также секретарь СНБО объяснял, что надежда, что путин остановится – это самообман. Ведь глава кремля положил все на одну карту – карту войны в Украине.

Данилов добавил, что наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага. Это нельзя сделать быстро, потому что россия – большая колониальная страна. Победить ее будет непросто.

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