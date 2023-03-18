Подковерного "Минская-3" не будет, – Данилов о посредниках между Украиной и Россией

Отовсюду раздаются предложения по посредничеству в переговорах между Украиной и Россией, которые состоятся, когда агрессор уйдет с наших территорий. Однако в СНБО подчеркивают, все должно быть прозрачно.

Дело не в посредниках, а в ответственности. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Минская-3" не будет

Если кто хочет брать на себя функцию посредника, то должен быть ответственным. Этот процесс должен быть понятен для общества.

Если кто-то считает, что где-то подковерно можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже по среднесрочному действию, я думаю, что такого у нас не будет ,

– подчеркнул Данилов.

Посредниками могут быть страны, которым есть доверие.

Проект "Синергия"

Данилов напомнил, что в аппарате СНБО есть проект, который называется синергией. Его разрабатывали около 7 – 8 месяцев. Также Данилов подчеркнул, хочется, чтобы пришло время, когда проект приобретет очерки документа. Это синергия стран, имеющих общие интересы по защите своих национальных интересов.

Секретарь СНБО подчеркнул, если вы находите общие точки соприкосновения там, где есть общий интерес, вы будете сотрудничать. Если нет общего интереса, это не сотрудничество.

Чиновник привел пример ОДКБ. Организация разваливается, потому что Москва считала, что умнее умных. По словам Данилова, имперская тщеславие их в ближайшее время и похоронит.