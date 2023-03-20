Это самый тяжелый сценарий, – Данилов о варианте затягивания войны на годы

Россия стремится затянуть войну в Украине на годы. Однако если ей удастся такое, это будет самым тяжелым для нашего государства сценарий.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью. По его словам, война должна закончиться как можно скорее.

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Как и когда должна закончиться война

Алексей Данилов подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее. И это касается не только Украины, но и других стран. например, Молдова должна решить вопросы с Приднестровьем, Грузия – вернуть свои территории, а Беларусь – прекратить предоставлять свои объекты россиянам.

Для нас это (затягивание войны – 24 канал) самый тяжелый сценарий, для нас это была бы тяжелая ситуация, и, к сожалению, мы на это влиять окончательно не можем, если стороны, которые помогают Украине в войне, займут более осторожную позицию.

– подчеркнул Данилов.

Когда закончится война

Окончание войны и победа – это то, к чему так стремятся и ждут украинцы. Однако, к сожалению, никто не может сказать точно, сколько времени нам нужно бороться.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что война закончится в 2023 году, однако убежден, что после нашей победы будут еще интересные процессы. Такой прогноз разделяет советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

В то же время, западные лидеры больше склонны говорить о затяжной войне, исходя из того, что нужно увеличивать объемы военных заказов для поддержки Украины.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес указал приблизительный сценарий, по которому Украина может победить в этом году – партнеры должны предоставить нам дальнобойное высокоточное оружие для проведения операции по деоккупации Крыма. После ее удачного завершения фронт, вероятнее всего, рухнет и можно говорить о поражении России.