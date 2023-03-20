Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю. За його словами, війна повинна закінчитися якомога швидше.

Зверніть увагу Данілов спростував втрати України у 100 тисяч військових

Як і коли повинна закінчитися війна

Олексій Данілов наголосив, що війна повинна закінчитися якомога швидше. І стосується це не тільки України, але інших країн. наприклад, Молдова має розв'язати питання з Придністров'ям, Грузія – повернути свої території, а Білорусь – припинити надавати свої об'єкти росіянам.

Для нас це (затягування війни – 24 канал) найважчий сценарій, для нас це була би найважча ситуація, і, на жаль, ми на це впливати остаточно не можемо, якщо сторони, які допомагають Україні у війні, займуть більш обережну позицію,

– наголосив Данілов.

Коли закінчиться війна

Закінчення війни та перемога – це те, чого так прагнуть і чекають українці. Однак, на жаль, ніхто не може сказати точно, скільки ще часу нам потрібно боротися.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що війна закінчиться у 2023 році, однак переконаний, що після нашої перемоги відбуватимуться цікаві процеси. Такий прогноз поділяє радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Водночас західні лідери більше схильні говорити про затяжну війну, виходячи з того, що потрібно збільшувати обсяги військових замовлень для підтримки України.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес вказав приблизний сценарій, за яким Україна може перемогти цього року – партнери повинні надати нам далекобійну високоточну зброю для проведення операції з деокупації Криму. Після її вдалого завершення фронт, найімовірніше, впаде і можна говорити про поразку Росії.