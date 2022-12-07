Это не конфликт, а война, – Данилов ответил на призывы "не допустить эскалации" с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на популярный тезис о "недопуске эскалации конфликта с Россией". Он отметил, что здесь "поможет" только поражение Москвы.

Данилов отметил, что главной целью "повторяющих эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безвольности".

Читайте также Заседание Ставки, возобновление энергетики, ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

"Для тех, кто не понял"

Он решил еще раз объяснить "для тех, кто не понял".

В первую очередь нет ни одного конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях и приобрела активную фазу 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением РФ… быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни,

– отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, с украинской стороны будут использоваться все разрешенные международным правом средства для того, чтобы Россия была наказана, а оккупированные территории были освобождены.

"Россия должна исчезнуть"

Чиновник подчеркнул, что цели Украины будут определяться национальными интересами. Он заверил, что "украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится так называемая Россия и скончается в историческом небытии".

Алексей Данилов подчеркнул, что лучшим методом "не допустить эскалации конфликта" является устранение всего конфликта, а также помощь в поражении России на поле боя. Он также считает, что важными элементами являются денуклеаризация, депутинизация и дерашизация России.

В заключение он призвал Запад продолжить предоставлять Киеву оружие, а "все остальное сделают Силы обороны Украины".