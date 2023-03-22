Данилов назвал момент, когда Янукович окончательно потерял контроль

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос, что сейчас с Виктором Януковичем. Вспомнил и о том, когда именно беглый президент потерял контроль.

По словам Данилова, это произошло даже не 30 ноября 2013 года, когда был разгон Майдана и избили студентов.

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Данилов сказал, когда Янукович потерял контроль

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал, что Виктор Янукович сделал в свое время много ошибок, и была одна, которая была трагической и роковой.

И это даже не ситуация, связанная с Майданом – до 30 ноября, когда детей начали избивать. Ситуация была связана с его поездкой в Китай,

– заявил Алексей Данилов.

Он уточнил, что именно тогда: "Янукович окончательно потерял контроль над ситуацией".

Что касается команды Януковича, то Данилов сказал: "Уже игра сыграна, они на доске не появятся".

Что известно о визите Януковича в Китай: коротко