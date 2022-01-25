Данилов считает, что своевременные санкции Запада могли бы защитить Крым

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия созданием угрозы у украинских границ уже "заслужила" санкции Запада. Он провел аналогию с 2014 годом, когда партнеры отказались от превентивных мер, а Украина осталась без Крыма.

О своевременности введения санкции секретарь СНБО говорил в своем интервью. Таким образом он прокомментировал позицию США относительно того, что пока еще рано вводить санкции против России.

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Эхо оккупации Крыма

Отвечая на этот вопрос, Алексей Данилов упомянул о 2014 году. Он убежден, что Россия смогла оккупировать Крым именно потому, что тогда санкции отложили на потом.

Американцы это отложили на потом, а теперь у нас есть оккупированная территория. Все нужно делать вовремя,

– убежден Данилов.

Украина будет драться

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал и способность Украины самостоятельно отразить атаку России. Он заверил, что Украина точно будет драться.

"Будем просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать? Учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить", – заверил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Также у него спросили о вероятности обращения в другие страны по вводу их войск. Прямой ответ он избежал, отметив, что Украина может просить о чем угодно, но есть вопрос, получит ли она это.

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