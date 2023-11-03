Они костями ложатся, – Данилов уверяет, что все на Ставке верят в победу Украины

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего все верят в победу Украины в войне, развязанной Россией. Это подчеркнул Алексей Данилов.

Соответствующее заявление секретарь Совета нацбезопасности и обороны сделал в эфире "Радио Свобода". Он заверил, что на Ставке нет тех, кто не верил бы в то, что наше государство одержит победу.

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С первого дня встали на защиту

Я знаю всех членов Ставки. Без исключения. Я могу сказать, я ни одного не знаю, кто бы ни верил в нашу победу. Смотрите, дело в том, что 90% членов Ставки – это генералы. Генералы не верят в нашу победу?

– подчеркнул Данилов.

Он подчеркнул, что "они костьми ложатся". Секретарь СНБО добавил, что они с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины вместе со всем народом нашего государства.

То, что есть проблемы – да, но это не значит, что мы не верим в победу. То, что есть сложности – да, но это не значит, что мы не верим в нашу победу. То, что есть проблемный вопрос и по поставке, и по многим другим – да, но мы верим в нашу победу,

– подчеркнул Алексей Данилов.

По его словам, за все это время состоялось 114 заседаний Ставки. Он отметил, что фактически каждый пятый день проходит собрание, на котором разбирают все сложные вопросы на фронте. В частности, речь идет о поставках, боеприпасах и прочем.

Что предшествовало комментарию Данилова