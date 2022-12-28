Враг уже начал прятать свои самолеты, – Данилов о "хлопке" на российских аэродромах
После визита Бавовнятка на российские аэродромы, оккупанты начали прятать свою авиацию. В частности, вражескую авиацию перегнали на Дальний Восток.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. По его словам, перемещение авиации в Приморский край никак не поможет оккупантам.
Обратите внимание Обратитесь к своей совести, скажите, что Путин – сатана, – Данилов иерархам УПЦ МП
Россия прячет свои самолеты
Алексей Данилов отметил, что в России по официальным данным много самолетов, которые могут наносить ракетные удары по Украине, но если говорить об исправных – то их не так уж много. И то, как заметил секретарь СНБО, из-за того, что "что-то происходит", количество самолетов уменьшается.
Враг начал хоронить (самолеты – 24 канал). Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, где они не ожидали,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что при необходимости и в Приморский край может быть "доставлено" такое, что доставит врагу хлопот и там.
Взрывы на аэродроме Энгельс: главное
- В ночь на 26 декабря на российской военной авиабазе в городе Энгельс раздались взрывы. По информации российских пропагандистов, над аэродромом вроде бы сбили беспилотник. Кроме того, там разгорелся пожар. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- В результате "хлопка" известно о жертвах и пострадавших среди российских военных. В минобороны России отметили, что "обломки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после "хлопка" в Энгельсе самолеты стратегической авиации в России были рассредоточены. Он отметил, что на "Энгельсе" все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцированы на другие аэродромы.