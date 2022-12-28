Враг уже начал прятать свои самолеты, – Данилов о "хлопке" на российских аэродромах

После визита Бавовнятка на российские аэродромы, оккупанты начали прятать свою авиацию. В частности, вражескую авиацию перегнали на Дальний Восток.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. По его словам, перемещение авиации в Приморский край никак не поможет оккупантам.

Обратите внимание Обратитесь к своей совести, скажите, что Путин – сатана, – Данилов иерархам УПЦ МП

Россия прячет свои самолеты

Алексей Данилов отметил, что в России по официальным данным много самолетов, которые могут наносить ракетные удары по Украине, но если говорить об исправных – то их не так уж много. И то, как заметил секретарь СНБО, из-за того, что "что-то происходит", количество самолетов уменьшается.

Враг начал хоронить (самолеты – 24 канал). Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, где они не ожидали,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что при необходимости и в Приморский край может быть "доставлено" такое, что доставит врагу хлопот и там.

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