Запущена очень большая кампания, – Данилов заявил, что Украину хотят посадить за стол переговоров

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что запущена большая кампания, чтобы усадить Украину за стол переговоров. Данилов рассказал, на каких условиях Украина готова вести переговоры.

Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что сейчас много провокаций из разных стран по поводу переговоров, пишет 24 Канал. По его словам, продолжается нагнетание ситуации, чтобы посадить Украину за стол переговоров.

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Украина будет вести переговоры только на своих условиях

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно быстрее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания на этот счет. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что если президент Владимир Зеленский и примет решение о переговорах с Россией, то это будет происходить только на условиях Украины.

Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны.

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что национальные интересы Украины никто не собирается сдавать, "как бы этого ни хотели некоторые представители отдельных стран, которые сегодня активно включились в эту ситуацию".

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