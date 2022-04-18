Данные ООН о гибели гражданских вводят в заблуждение о масштабах войны, – правозащитники

Представители инициативы Евромайдан SOS сообщили, что данные ООН относительно количества жертв среди гражданских неполные. Соответственно, это может формировать неправильную картинку относительно реальных масштабов войны России против Украины.

Правозащитники подчеркнули, что ООН необходимо изменить свой подход к подаче данных о количестве людей в Украине, которые становятся жертвами российской агрессии. Сейчас в информационных справках ООН можно найти лишь едва заметный дисклеймер, что их данные не полные.

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Правозащитники о данных ООН относительно количества жертв из-за агрессии России

Активисты также добавили, что международная организация добавляет только данные после подтверждения. Таким образом, может возникнуть представление, что любые другие официальные источники представляют неточную информацию, а сообщения о массовых убийствах гражданских украинцев – это преувеличение. Также добавляют, что подход, который сейчас использует ООН, может иметь ряд негативных последствий.

Несмотря на призывы правозащитных организаций на местах боевых действий, во время эвакуаций и на оккупированных территориях, до сих пор отсутствуют представители ООН. Всю информацию они собирают и проверяют удаленно. Поэтому они не получают объективные данные и часто пропускают источники , которые информируют о реальной ситуации с количеством жертв.

, которые информируют о реальной ситуации с количеством жертв. Обнародование таких данных – это значительный вред для репутации международной организации , которая должна стать одним из самых профессиональных источников фактической информации о войне России в Украине.

, которая должна стать одним из самых профессиональных источников фактической информации о войне России в Украине. На отчеты ООН обращают внимание как государства, так и другие международные организации. Соответственно, они получают не совсем корректное впечатление о ситуации в Украине. Поэтому украинская сторона сталкивается с промедлением получения экстренной гуманитарной и военной помощи. К сожалению, цена ежеминутно – жизнь и безопасность украинцев.

Поэтому украинская сторона сталкивается с промедлением получения экстренной гуманитарной и военной помощи. К сожалению, цена ежеминутно – жизнь и безопасность украинцев. Кроме того, неполная информация о потере гражданских приводит к неправильной оценке реальных масштабов войны России против Украины. Все это также уменьшает масштаб российской агрессии для международного сообщества и искажает данные для будущих судебных процессов по фактам нарушения норм международного права со стороны россиян.

Данные от ООН используют журналисты из иностранных СМИ. В то время как едва заметный дисклеймер в отчетах международной организации читатели часто просто не замечают, а большинство медиа его даже не перепечатывают. В результате читатели полагают, что получили объективные и проверенные данные, а по существу распространяют неточную информацию.

Украинские правозащитники обратились к УВКПЧ ООН с требованием обязательно указывать заметный и четкий дисклеймер перед цифрами. Что касается представителей медиа, то они призывают тоже всегда добавлять аналогичный дисклеймер, публикуя новости и информацию о количестве погибших гражданских в Украине в результате агрессии России.

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