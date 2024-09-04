Погибла с мамой и сестрами: в УКУ растрогали сообщением о 18-летней Дарье

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате вражеской атаки погибло много людей. Среди них под завалами собственного дома оказались мама и три сестры. Выжить удалось только главе семьи Базилевич.

Одна из сестер – Дарья Базилевич – была студенткой Украинского католического университета. В учебном заведении отреагировали на страшную трагедию.

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"У нас невероятно дружная семья"

Девушке было всего 18 лет. Она вдохновенно училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета.

Ее вспоминают как активную студентку, менторку "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластунку.

Также Дарья занималась в театральной студии, изучая различные аспекты актерского искусства.

Одаренная девушка получала стипендию. В УКУ опубликовали отрывок из ее мотивационного письма на получение стипендии. В нем студентка объясняла, что выбрала изучение культурологии, потому что в будущем стремится развивать культуру Украины и рассказывать о ней всему миру. Рассказывала, что страсть к культуре породила в ней семья, которая всегда делилась историями об испытаниях, выпавших на долю предков в результате мировых войн, Голодомора и Советского Союза.

Кроме меня, мои родители воспитывают еще двух сестер, и у нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это неисчерпаемый источник поддержки, который нельзя сравнить ни с каким другим. Они – самая большая опора в моей жизни, которая помогает мне преодолевать любые препятствия,

– писала Дарья о своих самых дорогих.

Девушка признавалась, что глубоко увлечена актерским мастерством. В 12 лет она участвовала в короткометражном фильме под названием "Пятно". После она начала посещать театральную студию и развивать свои навыки в этой области.

Кроме того, с 7 лет Дарья является членом Национальной скаутской организации “Пласт”.

К слову, в ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала Украину, используя дроны-камикадзе и ракеты различных типов. В общем, враг выпустил 29 "Шахедов" и 13 ракет.