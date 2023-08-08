Служила в ВСУ еще с 2019-го: на фронте погибла парамедик Дарья Филипьева

Во время полномасштабной войны погибла украинская парамедик Дарья Филипьева. Она вступила в ряды ВСУ еще 4 года назад.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в СМИ. В начале 2023-го Дарью Филипьеву наградили нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ – "Стальным крестом".

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Хотела внести весомый вклад в борьбу против агрессора

В интервью Wonderzine парамедик рассказывала, что присоединилась к ВСУ еще в 2019 году. Она хотела внести весомый вклад в борьбу против агрессора. Сначала Дарья Филипьева думала о стрелковых должностях, впрочем, позже избрала профессию боевого медика.

Она была старшим боевым медиком аэромобильной роты и имела много обязанностей. В частности, отвечала за стабилизацию раненых, их передачу на медицинскую эвакуацию и ряд дел вне боевого выезда. Парамедик считала, что должно быть в курсе состояния здоровья каждого бойца из своей роты, насчитывавшей более 120 человек.

Конечно, я никому не желаю попасть в свои руки. И всегда, когда мы находимся на боевом выезде или на учениях, молюсь, чтобы мои навыки не понадобились, чтобы все было хорошо. Не хочу никого терять,

– отмечала защитница в интервью.

Кроме того, Дарья проводила занятия по тактической медицине и занималась обеспечением роты, то есть общалась с волонтерами. Ее наградили почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким парамедика. Вечная память и слава Дарьи Филипьевой.

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