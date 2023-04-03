"Была против войны": что известно о Треповой, обвиняемой в подрыве пропагандиста Татарского

В России задержана Дарья Трепова, ее подозревают в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский. Рассказываем, что известно о девушке и почему она подходит на роль "козла отпущения".

Сегодня, 3 апреля, на следующий день после инцидента российское МВД опубликовало видео, где Дарья признается, что принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой предположительно была заложена взрывчатка. На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, она отвечает, что расскажет позже. 24 Канал публикует главные факты из биографии задержанной.

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Что известно о Дарье Треповой

Национальный антитеррористический комитет (НАК) квалифицировал взрыв в кафе как террористический акт. Якобы он был спланирован "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова". Более того, затем с брифингом "вылез" пресс-секретарь Путина Песков, который заявил, что именно поэтому Россия и проводит "СВО", чтобы "противостоять киевскому террористическому режиму".

ВВС пишет, что их собеседник узнал девушку по фотографиям, опубликованным сразу после взрыва в кафе. По его словам, Трепова окончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга).

"Веселая была, никаких политических взглядов в школе вроде бы не придерживалась", – рассказал мужчина.

Девушка училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), но отчислилась из него по собственному желанию в 2019 году.

Ориентировка на 26-летнюю Дарью Трепову в базе розыска российского МВС / РосСМИ

Подруги Треповой, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что Трепова долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.



Дарья долгое время работала в винтажном магазине / Фото соцсети Треповой

Те также утверждают, что их подруга Дарья придерживалась антивоенных взглядов, но никогда не выражала радикальных идей.

Также российские телеграм-каналы сообщили, что девушка была известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов как "Даша Тыковка" – такой никнейм был у нее в твиттере.

Задерживали на антивоенных митингах

В прошлом году Дарью Трепову задерживали на антивоенной акции. Девушку привлекли к ответственности за участие в массовой акции 24 февраля 2022 – в первый день вторжения российских войск в Украину.

Как и многих других участников этой акции, Дарью арестовали на 10 суток по статье 20.2.2 КоАП РФ об участии в "массовом пребывании и передвижении", что повлекло за собой нарушение общественного порядка и санитарных антиковидных правил. Обжаловать арест Треповой ее защитнику не удалось.

Тогда же на 9 суток арестовали и Дмитрия Рылова, он, очевидно, является мужем Треповой. Пока Дмитрий Рылов находится в эмиграции и является членом Либертарианской партии России (ЛПР). При этом в партии подчеркнули, что супруга Рылова отношения к ЛПР не имеет.

Прокомментировал обвинения в отношении жены и сам Рылов, заверив, что жену подставили.

Я уверен, что она никогда бы не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я нахожусь в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала,

– заявил Рылов.

О том, что Трепова могла не знать о том, что в статуэтке есть взрывчатка, сообщало и российское РБК со ссылкой на источник в полиции. Якобы не исключено, что девушка была использована для совершения теракта. Более того, Трепова якобы раньше переписывалась с Татарским и посещала другие мероприятия с его участием.