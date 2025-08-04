На ремонт и замену лифтов в Дарницком районе потратят 115 миллионов – это рекорд для Киева
- Дарницкий район Киева планирует потратить рекордные 115 миллионов гривен на ремонт и замену лифтов в 45 жилых домах.
- Для реализации программы модернизации привлекаются софинансирование и другие источники.
- Дарницкая РГА определила ремонт лифтового оборудования и кровли как приоритетные направления.
Дарницкий район столицы, несмотря на современную застройку, сталкивается с проблемами изношенных инженерных сетей. Районная власть определила ремонт лифтов как один из приоритетов.
О проблемах с инженерными сооружениями в домах киевлян, проверку их исправности и финансирование ремонта рассказал начальник Дарницкой РГА Александр Ковтунов в интервью 24 Канала.
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Сколько будет стоить обновление лифтов в Дарницком районе?
Дарницкий район имеет самую новую застройку в Киеве, однако технические сети изношены и старые. Это обнаруживают во время ежегодных гидравлических испытаний даже в относительно новых домах.
Как сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов, в районе решили сосредоточиться, в частности, на ремонте лифтового оборудования и кровли. Именно эти направления сейчас требуют едва ли не наибольшего внимания и обновления.
Бюджет ремонта только лифтов составил рекордную сумму для всей столицы. Программа капитального ремонта охватит примерно 45 жилых домов.
На лифты в этом году выделено около 115 миллионов гривен – рекорд не только для района, но и для всего города,
– сообщил Ковтунов.
Кроме бюджетных средств, для реализации программы привлекают софинансирование и другие источники.
В Дарницкой РГА отметили, что самыми проблемными являются старые застройки, особенно в Новой Дарнице и на Харьковском. Здесь обновляют фасады, кровли, утепляют торцы и заменяют окна в подъездах.