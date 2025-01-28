Общая дата празднования Пасхи: Вселенский Патриархат открыт к диалогу с Ватиканом

Недавние контакты между церквями Рима и Константинополя способствовали развитию церковных отношений. Вселенский Патриархат выразил готовность к диалогу с Ватиканом для согласования общей даты празднования Пасхи.

В день открытия зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге Вселенский патриарх Варфоломей сделал соответствующее заявление во Дворце Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

Смотрите также Когда будем праздновать Пасху в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Что рассказал Вселенский патриарх

Варфоломей надеется, что совместное празднование исторического юбилея Никейского собора, в частности паломничество Папы Римского в Никею в мае этого года, станет стимулом для нового богословского разговора и восстановления христианского сотрудничества.

Вселенский патриарх убежден – церкви и религиозные общины имеют не только важное значение в личной и духовной жизни людей, но и играют ключевую роль в мобилизации институтов и обществ на разных уровнях.

Давайте строить мир, в котором молитва Христа за единство будет наконец осуществлена,

– призвал он.

Напомним, накануне в своей речи Папа Франциск также вспомнил юбилей первого из великих вселенских соборов. На Никейском соборе 1700 лет назад приняли символ веры в единосущного Бога-Сына.

Папа призвал христиан объединить усилия для "решительного шага вперед к единству вокруг общей даты Пасхи".

Кстати, в 2025 году Пасху отмечают в один день по Юлианскому и Григорианскому календарям – 20 апреля.

Варфоломей вспомнил Украину

Вселенский патриарх подчеркнул, что весь мир наблюдает за борьбой украинского народа за независимость и религиозную свободу

Наша поддержка церквей в кризисе выходит за рамки просто моральной или духовной. Развитие и зрелость Православной церкви Украины демонстрируют, как солидарность и единство работают на практике, а не только в теории,

– сказал Варфоломей.

По его словам, предоставление и признание автокефалии ПЦУ 6 лет назад показало, что древние принципы помогают решать современные проблемы в мире, а "канонический порядок и пастырская опека могут исцелить разделение и вековые раны".