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      Давайте контролировать ожидания, – Пристайко о документе для нормандского саммита

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      В МИД рассказали детали подготовленного документа для нормандского саммита / Liga.net

      Подготовленное для саммита "нормандской четверки" коммюнике является рабочим документом для лидеров Украины, России, Германии и Франции. В нем зафиксирован осторожный подход.

      В целом есть два подхода, об этом сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина".

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      "Первый – давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад", – рассказал он.

      Пристайко отметил, что этот осторожный подход и зафиксирован в коротком коммюнике – все четыре стороны на него согласились. По его словам, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам.

      Если во время разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать,
      – добавил Пристайко.

      Глава МИД подчеркивает, что это – идеальный сценарий, однако "сейчас ожидания основаны на минимально возможном варианте".

      Он также уточнил, что подготовленное короткое коммюнике предполагает, что к моменту встречи обмен уже состоится, захваченные в Керченском проливе корабли вернут.

      Что надо знать о подготовке к нормандскому саммиту?

      Украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

      Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласованием встречи и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

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      Офис Президента Украины сообщил, что саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Его проведение обсудил президент Владимир Зеленский с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В Германии подтвердили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите. В России точной даты не называют.

      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
      Возврат захваченных кораблей: украинские буксиры уже на месте передачи – карта
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко МИД Украины Нормандский формат
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