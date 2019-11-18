Давайте контролювати очікування, – Пристайко про документ для нормандського саміту

Підготовлене для саміту "нормандської четвірки" комюніке є робочим документом для лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. У ньому зафіксований обережний підхід.

Загалом є два підходи, про це сказав глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Знайте більше: Пристайко назвав альтернативу мінським угодам

"Перший – давайте контролювати наші очікування і не ставити занадто амбітні завдання перед собою, щоб потім, не знайшовши шлях їх виконання, ми не говорили, що прогрес не досягнуто, і ми навіть відкотилися назад", – розповів він.

Пристайко зазначив, що цей обережний підхід і зафіксований у короткому комюніке – усі чотири сторони на нього погодилися. За його словами, це робочий документ, який зовнішньополітичні радники голів держав пропонують своїм лідерам.

Якщо під час розмови лідерів буде досягнутий якийсь прорив, а ми хотіли б на це сподіватися, то оперативно буде підготовлений новий документ. Наприклад, всі чотири лідери прийдуть до того, що треба закінчувати з війною і є три-чотири кроки, які треба зробити,

– додав Пристайко.

Глава МЗС наголошує, що це – ідеальний сценарій, однак "зараз очікування засновані на мінімально можливому варіанті".

Він також уточнив, що підготовлене коротке комюніке передбачає, що до моменту зустрічі обмін вже відбудеться, захоплені в Керченській протоці кораблі повернуть.

Що треба знати про підготовку до нормандського саміту?

Українська сторона давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.



Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Читайте також: У Росії наполягають: особливий статус Донбасу – наріжний камінь перемовин у будь-якому форматі

Офіс Президента України повідомив, що саміт нормандського формату запланований на 9 грудня і пройде у Парижі. Його проведення обговорив президент Володимир Зеленський з лідером Франції Еммануелем Макроном. У Німеччині також підтвердили, що канцлерка Ангела Меркель візьме участь у саміті. У Росії точної дати не називають.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підійматиме такі питання: