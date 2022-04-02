Давали ребенка в чужую машину и просили вывезти, – волонтер о потерянных в первые дни войны

В первые дни войны у многих людей была паника, поэтому случались случаи, когда родители сажали своих детей в чужую машину и просили вывезти их за границу, чтобы они были в безопасности. Дети ехали с другими людьми или даже самостоятельно, если это позволял возраст.

Об этом рассказал волонтер, координатор "Службы розыска детей" Руслан Горовой в эфире 24 канала.

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"Очень многие дети вместе с родителями или даже отдельно перемещались через границу временами не одного государства. В начале мне рассказывали истории, что иногда просто давали ребенка в машину и просили вывезти", – отметил волонтер.

Куда нужно обращаться за помощью

По словам Горового, поскольку "Служба розыска детей" еще несколько лет назад стала частью единой европейской системы поиска European Missing Children, эти связи никуда не девались.

За границей в любой европейской стране, если у вас пропал ребенок или вы хотите его найти, можно обратиться на короткий номер – 116 000. Он работает в Европе,

– отметил волонтер.

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