У гиркина есть один шанс войти в историю войны – убить путина, – политолог

Украинцам вообще не нужно обращать внимание на так называемых "оппозиционных" российских блогеров и звезд. Они имитируют протест, но в действительности вообще ничего не делают.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, украинцам вообще не стоит тянуть в свое информационное пространство разных "хороших русских".

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Особенно удивительно, когда некоторые смотрят видео стрелкова-гиркина. Этот человек – настоящий террорист, принесший много беды Украине.

Насчет гиркина. У него есть один шанс войти в историю этой войны – просто убить путина. Хладнокровно и на камеру. Тогда у него будет один шанс собрать миллион лайков в тиктоке или инстаграме. При всех других раскладах он будет просто обычным маргиналом, который даже не смог приехать на поле боя,

– подчеркнул Давидюк.

В россии происходит имитация протеста

Давидюк удивлен, как некоторые украинцы искренне радовались пугачевой, которая просто написала сообщение "против войны". Эти "звезды" фактически ничего не сделали, а их уже начинают чуть ли не "боготворить".

Самое возмутительное, что иногда этих "оппозиционеров" еще и привозят в Киев. Как в случае с фейковой армией, которая убила дочь дугина, подожгла два военкомата в россии, а затем ее представители приехали рассказывать об этом в Украине.

Пока они не сбросят путина, вообще не стоит с ними говорить. Они не доказали "рукопожатость". Так же, как и всякие собчаки, дуди. Они получают в конвертах по 50 тысяч долларов в месяц, говорят, что путин "виновен, но россия велика, а Крым – наш". В за*ницу этих "оппозиционеров" и фейковых блогеров,

– подчеркивает Давидюк.

Сейчас задача Украины – победить, вернуть все территории, выбить репарацию и сделать так, чтобы в следующие 70 лет к россиянам вообще никто не хотел подходить.

Давидюк разнес российских "оппозиционных блогеров": смотрите видео

Добавим, российские оккупанты сейчас оказались зажатыми между подразделениями ВСУ и правым берегом Днепра в Херсонской области. Как отметила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк, им предложили сдаться согласно нормам международного гуманитарного права или возвращаться домой.