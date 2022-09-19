Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, українцям взагалі не варто тягнути у свій інформаційний простір різних "хароших рускіх".

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Особливо дивно, коли дехто дивиться відео стрєлкова-гіркіна. Ця людина – справжній терорист, який приніс багато біди Україні.

Щодо гіркіна. В нього є один шанс увійти в історію цієї війни – просто вбити путіна. Холоднокровно і на камеру. Тоді в нього буде один шанс зібрати мільйон лайків в тіктоці чи інстаграмі. При всіх інших розкладах він буде просто звичайним маргіналом, який навіть не зміг приїхати на поле бою,

– наголосив Давидюк.

В росії відбувається імітація протесту

Давидюк здивований, як деякі українці щиро тішилися від пугачової, яка просто написала допис "протів войни". Ці "зірки" фактично нічого не зробили, а їх вже починають ледь не "боготворити".

Найобурливіше, що інколи цих "опозиціонерів" ще й привозять до Києва. Як у випадку з фейковою армією, яка вбила дочку дугіна, підпалила два військкомати в росії, а потім її представники приїхали розповідати про це в Україні.

Поки вони не скинуть путіна, взагалі не варто з ними говорити. Вони не довели "рукопожатність". Так само як і всякі собчаки, дуді. Вони отримують в конвертах по 50 тисяч доларів в місяць, говорять, що путін "віноват, але росія вєлікая, а Крим – наш". В за*ницю цих "опозиціонерів" та фейкових блогерів,

– наголошує Давидюк.

Зараз завдання України – перемогти, повернути усі території, вибити репарація і зробити так, щоб у наступні 70 років до росіян взагалі ніхто не хотів підходити.

Давидюк розніс російських "опозиційних блогерів": дивіться відео

Додамо, російські окупанти зараз опинилися затиснутими між підрозділами ЗСУ та правим берегом Дніпра на Херсонщині. Як зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк, їм запропонували здатися згідно з нормами міжнародного гуманітарного права або повертатися додому.