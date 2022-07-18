Давят на других, – Лисянский предположил, что ждет боевиков за смерть пленного британца

В плену боевиков погиб британец Пол Ури. Сейчас в руках русских наемников находятся и другие иностранцы. Это не должно просто оккупантам им "сойти с рук".

Что их может ожидать – рассказал Павел Лисянский – правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности. Об этом он сказал 24 каналу.

Тема Великобритания уже готовит "ответ", – Фейгин о смерти британца в плену боевиков

По его словам, мнение кремля состоит в том, что так они могут заставить вести переговоры напрямую с главарями незаконных вооруженных формирований странами из-за иностранных военнопленных.

кремль хочет удивительным образом легитимизировать эти непризнанные квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях,

– сказал правозащитник.

Россияне продолжают давить

А то, что россияне фактически убили британского волонтера – это давление на других людей. То есть, как он объяснил, говорится о других военнопленных и представителях дипломатических миссий.

"Как именно это будет развиваться с точки зрения ответственности? Я считаю, что МИ-6 (британская разведка – 24 канал) и Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицирует, кто именно пытал и убивал гражданина Британии", – отметил эксперт.

Эти люди будут нести ответственность, или же их просто ликвидируют.

Что ждет боевиков за смерть пленного британца: смотрите видео

Умер пленный россиянами Пол Ури: что известно

Британец Пол Ури не был военным. Он попал в плен вместе с другим волонтером Диланом Хили, когда пытался провести гуманитарную спасательную миссию 25 апреля.

росСМИ говорят, что британец Пол Ури скончался 10 июля. Он находился в плену боевиков непризнанной квазиреспублики в Донецкой области.

русские наемники говорят, что тот умер якобы из-за "хронических болезней".

Однако вполне вероятно, что оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури.

Родители британца не согласны с медицинским заключением террористов. Они считают, что именно россия виновата в смерти их сына.

Реакция Великобритании

После того, как оккупанты заявили о смерти пленного британца Пола Ури, МИД Великобритании вызвал посла россии андрея келина, чтобы выразить беспокойство из-за последних новостей.