Давят на других, – Лисянский предположил, что ждет боевиков за смерть пленного британца
В плену боевиков погиб британец Пол Ури. Сейчас в руках русских наемников находятся и другие иностранцы. Это не должно просто оккупантам им "сойти с рук".
Что их может ожидать – рассказал Павел Лисянский – правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности. Об этом он сказал 24 каналу.
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По его словам, мнение кремля состоит в том, что так они могут заставить вести переговоры напрямую с главарями незаконных вооруженных формирований странами из-за иностранных военнопленных.
кремль хочет удивительным образом легитимизировать эти непризнанные квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях,
– сказал правозащитник.
Россияне продолжают давить
А то, что россияне фактически убили британского волонтера – это давление на других людей. То есть, как он объяснил, говорится о других военнопленных и представителях дипломатических миссий.
"Как именно это будет развиваться с точки зрения ответственности? Я считаю, что МИ-6 (британская разведка – 24 канал) и Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицирует, кто именно пытал и убивал гражданина Британии", – отметил эксперт.
Эти люди будут нести ответственность, или же их просто ликвидируют.
Что ждет боевиков за смерть пленного британца: смотрите видео
Умер пленный россиянами Пол Ури: что известно
- Британец Пол Ури не был военным. Он попал в плен вместе с другим волонтером Диланом Хили, когда пытался провести гуманитарную спасательную миссию 25 апреля.
- росСМИ говорят, что британец Пол Ури скончался 10 июля. Он находился в плену боевиков непризнанной квазиреспублики в Донецкой области.
- русские наемники говорят, что тот умер якобы из-за "хронических болезней".
- Однако вполне вероятно, что оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури.
- Родители британца не согласны с медицинским заключением террористов. Они считают, что именно россия виновата в смерти их сына.
Реакция Великобритании
После того, как оккупанты заявили о смерти пленного британца Пола Ури, МИД Великобритании вызвал посла россии андрея келина, чтобы выразить беспокойство из-за последних новостей.