Що на них може чекати – розповів Павло Лисянський – правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень й безпеки. Про це він сказав 24 каналу.

До теми Велика Британія вже готує "відповідь", – Фейгін про смерть британця у полоні бойовиків

За його словами, думка кремля полягає в тому, що так вони можуть змусити вести переговори напряму із ватажками незаконних збройних формувань країнами через іноземних військовополонених.

кремль хоче дивним чином легітимізувати ці невизнані квазіреспубліки на Донеччині та Луганщині,

– сказав правозахисник.

Росіяни продовжують тиснути

А те, що росіяни фактично вбили британського волонтера – "це тиск на інших людей". Тобто, як він пояснив, мовиться про інших військовополонених та представників дипломатичних місій.

"Як саме це розвиватиметься з точки зору відповідальності? Я вважаю, що МІ-6 (британська розвідка – 24 канал) та Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікує, хто саме катував та вбивав громадянина Британії", – зазначив експерт.

Ці люди нестимуть відповідальність, або ж їх просто ліквідують.

Що чекає бойовиків за смерть полоненого британця : дивіться відео

Помер полонений росіянами Пол Урі: що відомо

Британець Пол Урі не був військовим. Він потрапив у полон разом з іншим волонтером, Діланом Хілі, коли намагався провести гуманітарну рятувальну місію 25 квітня.

росЗМІ кажуть, що британець Пол Урі помер 10 липня. Він перебував у полоні бойовиків невизнаної квазіреспубліки на Донеччині.

російські найманці кажуть, що той помер нібито через "хронічні хвороби".

Однак цілком ймовірно, що окупанти застосовували фізичну силу до Пола Урі.

Батьки британця не згідні з медичним висновком терористів. Вони вважають, що саме росія винна у смерті їхнього сина.

Реакція Великої Британії

Після того, як окупанти заявили про смерть полоненого британця Пола Урі, МЗС Великої Британії викликало посла росії андрія келіна, щоб висловити занепокоєння через останні новини.