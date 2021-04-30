Расследование, которое ведут против Джулиани, напрямую касается его отношений с Украиной. Пока ему не предъявлены обвинения, но все может измениться.

Федеральные агенты провели обыск квартиры и офиса личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. И хотя ему не предъявили обвинения, все еще может измениться. Расследование касается в том числе Украины и первого импичмента Дональду Трампу (из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора – 24).

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Большой сдвиг в деле

Обыск частного и рабочего адреса – беспрецедентное событие в деле Руди Джулиани. Дело расследуют в Министерстве юстиции США уже два года. Джулиани является фигурантом уже нескольких расследований и все они связаны с его политической деятельностью.

NYT сообщает, что ФБР забрало компьютеры и телефоны из помещений. Так закончилась долгая пауза экс-мера Нью-Йорка как публичного лица. Ранее он получил признание как руководитель города после нападений 11 сентября.



Полиция и ФБР заходят в место жительства Джулиани / Фото Newsweek

А до того руководил прокуратурой Манхэттена (которая сама расследует его сейчас). Репутация у него была жесткого прокурора против организованной преступности и коррумпированных политиков. Впрочем, его реноме было серьезно и быстро испорчено верной работой на Трампа и украинским скандалом.

Он помогал раскопать компромат на сына президента Джо Байдена Хантера, а затем пытался в судах (без успеха) отменить выборы 2020 года, говоря о крупном мошенничестве. В заявлении Джулиани не забыл об этом, указав, что Минюст "игнорирует вопиющие преступления Хиллари Клинтон, демократов и Байдена".

Если вину Джулиани в сговоре с иностранными чиновниками докажут, это может быть нарушением закона об иностранных агентах и лоббизмом. Адвокат Руди Джулиани это подтвердил для CNN, но назвал действия ФБР "законным бандитизмом". Одному из помощников Джулиани вручили повестку в суд.

Возможное обвинение В США лоббирование интересов страны "по заказу" иностранных официальных лиц без уведомления об этом Минюста считается федеральным преступлением.

Ордера на обыск прокуроры и ФБР добивались несколько месяцев. Во времена Трампа все они блокировались, тормозя расследование. Как только Меррик Гарланд был утвержден генпрокурором США, все ограничения были сняты.

Правда, он вступил в должность всего месяц назад, а его заместитель Лиза Монако – неделю назад. Пока неизвестно кто именно подписал разрешение.

В случае обыска у юристов Минюст должен быть уведомлен из-за возможности получения конфиденциальной информации. В случае Джулиани его главным клиентом был сам Трамп.



Джулиани, Манафорт и Байден / Коллаж BBC

Чтобы получить желаемое, следователи должны были убедить судью, что имеют обоснованные подозрения и что обыск поможет получить доказательства преступления. Потенциально, к следствию могут приобщить бизнес-интересы Джулиани в Украине. Ордер также имел целью установить связь между Джулиани и политическим обозревателем Джоном Соломоном.

Как это было Почему Трамп сознательно идет на преступление

В 2019 году он вел рубрику для издания The Hill, заполненную конспирологией про Трампа и Байдена. Телефонные разговоры, представленные во время первого импичмента, показали регулярное общение между Тенсинг, Джулиани, Соломоном и Парнасом.

Украинский след в Соединенных Штатах

По информации CNN, следователей интересует, не был ли случайно Джулиани незаконным лоббистом интересов Трампа от имени украинских чиновников. Скорее всего, расследование ФБР затронет как раз период активной работы с Украиной.

Как известно, Джулиани в 2019 году призвал бывшего президента принять жесткие меры в отношении нашего государства. В частности уволить эффективного Посла США в Киеве Мари Йованович. Трамп также угрожал Зеленскому придержать военную помощь, если Киев не начнет расследовать деятельность Хантера Байдена.

Йованович у Трампа видели как препятствие для их усилий. Поддавшись уговорам республиканцев, Трамп сделал это. Теперь вопрос перед следователями такой: проверить, работал ли Джулиани не только на Трампа, но и на украинские силы (правительственные и деловые), которые тоже хотели увольнения Йованович.

Ордер на устройства Джулиани, пишут в NYT, мог указывать на то, что следствие искало связь с несколькими политиками из Украины. Включая Петра Порошенко и двух экс-прокуроров, которые помогали Джулиани собирать информацию по Украине.



Отставка Мари Йованович была одной из главных задач Джулиани / Фото Forum Daily

Изъятие телефона произошло у Виктории Тенсинг – адвоката Джулиани в Вашингтоне. Правда, ей сообщили, что она не является "целью расследования". Она вела дела с несколькими украинцами, привлеченными к поиску информации о Байденах.

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Тогда Джозеф Байден был главным номинантом от Демпартии на выборы президента. Тенсинг в свое время представляла олигарха Виктора Фирташа, которому США предъявили обвинения. Джулиани обращался к нему за помощью.

Скандальные украинцы И хотя обыски не равны обвинению, расследование вошло в новую агрессивную фазу. Дело выросло вокруг двух украинцев, которые помогали найти "грязь" на Джо Байдена и его сына. Их зовут Лев Парнас и Игорь Фруман (а проходят еще двое других). Суд назначен на октябрь этого года, своей вины оба не признают.

Отдельное упоминание имеет и бывший генпрокурор Юрий Луценко. По мнению следствия, он и его помощники помогали одновременно по двум направлениям: с амбассадором и с Байденами. Но договоренность была отменена самим Джулиани. А она могла быть полезной для украинского правительства с точки зрения поиска и возвращения пропавших активов.

Джулиани и Тенсинг должны были лететь в Киев в мае 2019, но поездка была отменена из-за обвинений о вмешательстве в политику других государств. Чуть позже, как узнало издание Politico, бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко рассказал ФБР все, что он знал о Джулиане.

Именно он однажды предлагал администрации Трампа "мирный план" для Украины и России. Передали его через еще одного бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. По сообщениям, этот "мирный план" предусматривал аренду Крыма Россией на 100 лет.

Генпрокуратура назвала его государственной изменой. В 2017 году президент Порошенко лишил Артеменко украинского гражданства. Но Артеменко оставался приближенным к миру Трампа и дальше. Даже стал бизнес-партнером Эрика Принса, основателя частной военной компании "Blackwater".

Кроме этого, он был зарегистрирован лоббистом для Андрея Деркача, украинского политика под санкциями США за вмешательство в выборы (позже это сотрудничество прекратилось). Артеменко снимали для документального фильма Джулиани и канала One America News (OANN заменил сторонникам Трампа Fox News – 24). Также санкции наложили на еще одного украинца – Андрея Телиженко – экс-дипломата.

В одном из эпизодов, Артеменко обвиняет американских дипломатов в коррупции и службе "демократам и Соросу".

Как это заденет Трампа и что будет дальше

Пока непонятно, как это повлияет на экс-президента, но точно нехорошо. Попытки унизить Байдена были предприняты от его имени и обыск напомнил об этом американской публике.

Все станет плохо, если следователи найдут что-то компрометирующее, но пока это лишь самый экстремальный сценарий из всех. Скорее всего, прокуроры будут строить дело вокруг отношений двух мужчин, считает CNN.

Потенциально, это может еще больше запятнать наследие Трампа и добавить баллов демократам и нескольким республиканцам, которые считали импичменты оправданными. Особенно первый, касавшийся Украины.

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"Часто бывает, что вы получаете ордер на обыск по делу А, а там находите доказательства, на которые никогда не охотились и не ожидали", – пояснил юридический аналитик CNN Эли Хониг. Лично для Джулиани это означает больше проблем с законом в ближайшем будущем. "Это трагический финал для человека, которого по праву называли мэром Америки", – резюмировал старший политический аналитик CNN Джон Авлон.