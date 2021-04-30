Розслідування, яке ведуть проти Джуліані, напряму стосуються його відносин з Україною. Поки що йому не висунуто звинувачень, але все може змінитися.

Федеральні агенти здійснили обшук квартири та офісу особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. І хоча йому не висунули звинувачень, все ще може змінитися. Розслідування стосується у тому числі України та першого імпічменту Дональду Трампу (через тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови – 24).

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Велике зрушення у справі

Обшук приватної та робочої адреси – безпрецедентна подія у справі Руді Джуліані. Справу наразі розслідують у Міністерстві юстиції США вже два роки. Джуліані є фігурантом вже кількох розслідувань і всі вони пов'язані з його політичною діяльністю.

NYT повідомляє, що ФБР забрало комп'ютери та телефони з приміщень. Так закінчилася довга пауза ексмеру Нью-Йорку як публічної особи. Раніше він здобув визнання, як керівник міста після нападів 11 вересня.

Поліція та ФБР заходять до місця проживання Джуліані / Фото Newsweek

А до того керував прокуратурою Мангеттену (яка сама розслідує його зараз). Репутація у нього була жорсткого прокурора проти організованої злочинності та корумпованих політиків. Втім, його реноме було серйозно та швидко зіпсовано вірною роботою на Трампа й українським скандалом.

Він допомагав розкопати компромат на сина президента Джо Байдена Гантера, а потім намагався в судах (без успіху) скасувати вибори 2020 року, кажучи про велике шахрайство. У заяві, Джуліані не забув про це, вказавши, що Мін'юст "ігнорує кричущі злочини Гілларі Клінтон, демократів та Байдена".

Якщо вину Джуліані у змові з іноземними чиновниками доведуть, це може бути порушенням закону про іноземних агентів та лобізм. Адвокат Руді Джуліані це підтвердив для CNN, але назвав дії ФБР "законним бандитизмом". Одному з помічників Джуліані вручили повістку до суду.

Можливе звинувачення У США лобіювання інтересів країни "на замовлення" іноземних офіційних осіб без повідомлення про це Мін'юсту вважається федеральним злочином.

Ордеру обшук прокурори та ФБР добивалися кілька місяців. За часів Трампа, всі вони блокувалися, гальмуючи розслідування. Як тільки Меррік Гарланд був затверджений як Генпрокурор США, всі обмеження були зняті.

Щоправда, він вступив на посаду лише місяць тому, а його заступниця Ліза Монако – тиждень тому. Поки невідомо, хто саме підписав дозвіл.

У випадку обшуку в юристів, Мін'юст має бути повідомлений через можливість отримання конфіденційної інформації. У випадку Джуліані, його головним клієнтом був сам Трамп.

Джуліані, Манафорт та Байден / Колаж BBC

Щоб отримати бажане, слідчі мали переконати суддю, що мають обґрунтовані підозри й що обшук допоможе отримати докази злочину. Потенційно, до слідства можуть долучити бізнес-інтереси Джуліані в Україні. Ордер також мав на меті встановити зв'язок між Джуліані та політичного оглядача Джона Соломона.

Як це було Чому Трамп свідомо йде на злочин

У 2019 році він вів рубрику для видання The Hill, заповнену конспірологією про Трампа та Байдена. Телефонні розмови, представлені під час першого імпічменту, показали регулярне спілкування між Тенсінг, Джуліані, Соломоном та Парнасом.

Український слід в Сполучених Штатах

За інформацією CNN, слідчих цікавить, чи бува, не був Джуліані незаконним лобістом інтересів Трампа від імені українських чиновників. Скоріш за все, розслідування ФБР зачепить якраз період активної роботи з Україною.

Як відомо, Джуліані у 2019 році закликав колишнього президента вжити жорстких заходів щодо нашої держави. Зокрема звільнити ефективного Посла США в Києві Марі Йованович. Трамп також погрожував Зеленському притримати військову допомогу, якщо Київ не розпочне розслідувати діяльність Гантера Байдена.

Йованович у Трампа бачили як перешкоду для їхніх зусиль. Піддавшись вмовлянням республіканців, Трамп зробив це. Тепер питання перед слідчими таке: перевірити, чи працював Джуліані не лише на Трампа, але й на українські сили (урядові та бізнесові), які теж хотіли звільнення Йованович.

Ордер на пристрої Джуліані, пишуть в NYT, могли вказувати на те, що слідство шукало зв'язок з кількома політиками з України. Це включає Петра Порошенка та двох експрокурорів, які допомагали Джуліані збирати інформацію по Україні.

Відставка Марі Йованович була одним з головних завдань Джуліані / Фото Forum Daily

Вилучення телефону відбулося у Вікторії Тенсінг – адвокатки Джуліані у Вашингтоні. Щоправда, їй повідомили, що вона не є "метою розслідування". Вона вела справи з кількома українцями, залученими до пошуку інформації про Байденів.

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Тоді Джозеф Байден був головним номінантом від Демпартії на вибори президента. Тенсінг свого часу представляла олігарха Віктора Фірташа, якому США висунули звинувачення. Джуліані звертався до нього по допомогу.

Скандальні українці І хоча обшуки не дорівнюють обвинуваченню, розслідування увійшло у нову агресивну фазу. Справа виросла навколо двох українців, які допомагали знайти "бруд" на Джо Байдена та його сина. Їх звати Лев Парнас та Ігор Фруман (а проходять ще двоє інших). Суд призначений на жовтень цього року, своєї провини обидва не визнають.

Окрему згадку має і колишній Генпрокурор Юрій Луценко. За думкою слідства, він та його помічники допомагали одночасно по двох напрямкам: з амбасадоркою та з Байденами. Але домовленість була скасована самим Джуліані. А вона могла бути корисною для українського уряду з точки зору пошуку та повернення зниклих активів.

Джуліані та Тенсінг мали летіти до Києва у травні 2019, але поїздка була скасована через закидання про втручання у політику інших держав. Трошки пізніше, як дізналося видання Politico, колишній депутат Верховної Ради Андрій Артеменко розповів ФБР все, що він знав про Джуліані.

Саме він одного разу пропонував адміністрації Трампа "мирний план" для України та Росії. Передали його через ще одного колишнього юриста Трампа – Майкла Коена. За повідомленнями, цей "мирний план" передбачав оренду Криму Росією на 100 років.

Генпрокуратура назвала його державною зрадою. У 2017 році президент Порошенко позбавив Артеменка українського громадянства. Але Артеменко залишався наближеним до світу Трампа і надалі. Навіть став бізнес-партнером Еріка Прінса, засновника приватної військової компанії "Blackwater".

Окрім цього, він був зареєстрований лобістом для Андрія Деркача, українського політика під санкціями США за втручання у вибори (пізніше ця співпраця припинилася). Артеменко фільмували для документального фільму Джуліані та каналу One America News (OANN замінив прихильникам Трампа Fox News – 24). Також санкції наклали на ще одного українця – Андрія Теліженка – ексдипломата.

В одному з епізодів, Артеменко звинувачує американських дипломатів у корупції й службі "демократам та Соросу".

Як це зачепить Трампа і що буде далі

Наразі незрозуміло, як це вплине на експрезидента, але це точно недобре. Спроби зневажити Байдена були зроблені від його імені і обшук нагадав про це американській публіці.

Все стане погано, якщо слідчі знайдуть щось компрометуюче, але поки це лише найекстремальніший сценарій з усіх. Скоріш за все, прокурори будуть будувати справу навколо відносин двох чоловіків, вважає CNN.

Потенційно, це може ще більше заплямувати спадщину Трампа і додати балів демократам та кільком республіканцям, які вважали імпічменти виправданими. Особливо перший, що стосувався України.

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"Часто буває, що ви отримуєте ордер на обшук по справі А, а там знаходите докази, на які ніколи не полювали й не очікували", – пояснив юридичний аналітик CNN Елі Хоніг. Особисто для Джуліані це означає більше проблем із законом у найближчому майбутньому. "Це трагічний фінал для людини, яку по праву називали мером Америки", – резюмував старший політичний аналітик CNN Джон Авлон.