Самый большой факт давления на НАПК был по делу Тупицкого, – глава агентства Новиков

Глава НАПК дал интервью. В нем он вспомнил о самом большом факте давления на агентство. По его словам, он касался дела скандального судьи Александра Тупицкого.

По словам Александра Новикова, наибольшее давление на НАПК оказали в 2020 году. Тогда агентство занималось проверкой деклараций судей Конституционного Суда, а также тогдашнего главы Александра Тупицкого.

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Каждое 10-е дело тогда закрыли

Конституционный Суд, фактически действуя в условиях конфликта интересов, вообще упразднил ответственность всех чиновников за ложь в декларациях. 10% дел НАБУ было закрыто,

– заметил Новиков.

Он напомнил, с чем связано решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года. Тогда у Александра Тупицкого обнаружили имущество в Ялте. Но его могли покупать только граждане России. Как выяснилось, имущество судья купил, когда полуостров был под оккупацией. А еще он на регулярной основе наведывался в Крым.

"Чьи интересы защищает глава Конституционного Суда, если он регулярно посещает Крым? Мне кажется, что ответ очевиден", – констатировал Новиков.

Также были вопросы еще к трем судьям Конституционного Суда. Речь идет о Завгородней Ирине, Мойсике Владимире и Слиденко Игоре. Речь шла о несвоевременном представлении сообщений, касающихся существенных изменений имущественного положения.

Они фактически в своих интересах отменили любую ответственность за ложь в декларациях и за несвоевременное представление деклараций,

– добавил он.

Александр Новиков отметил, что в декабре 2020 года парламент принялся восстанавливать нормы антикоррупционного законодательства. Раньше срок давности притяжения за недостоверное декларирование составил три года. А уже в декабре 2020 года – сократился до двух.

Мы делаем свою работу, но прокуратура и Высший антикоррупционный суд не успевают рассмотреть эти дела, поэтому правонарушители избегают ответственности,

– заметил он.

Заметим, что Александр Тупицкий сбежал из Украины в Вену. Интересно, что официально отстраненный глава КСУ государственной границы не пересекал. По состоянию на 13 августа он продолжает отсиживаться вне страны.