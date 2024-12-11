Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк, заметив, что элиты России будут давить на Путина из-за его жажды эскалации, которая не приведет страну к успехам. Кроме того, российский диктатор может не пойти на договоренность о прекращении огня.

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На Путина сильно будут давить элиты в течение 2025 года

Профессор оборонных исследований объяснил, что в следующем году может не быть ни одного вида переговорного перемирия, Путин переоценит свои возможности, если он в дальнейшем будет настроен продолжать изнурительные действия ради незначительных достижений в Украине

Тогда я верю, что в течение 2025 года на него (Путина – 24 Канал) будет усиливаться давление из-за цены, которую Россия платит за то, чтобы вести эту войну,

– подчеркнул Кларк.

Эта цена, по словам профессора оборонных исследований, будет продолжать расти в течение года. Станет гораздо очевиднее, сколько Россия теряет на войне против Украины и сколько стоит введение боевых действий.

В течение года, если Россия не договорится о прекращении огня, то Путин испытывает большее давление со стороны людей вокруг себя,

– подчеркнул он.

Интересно, что ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет высказал мнение о том, что именно при ухудшении экономической ситуации и возвращении солдат домой, жизнь Путина может оказаться в опасности. Что-то "улучшить" в России могут захотеть даже несколько армейских офицеров.