Таку думку 24 Каналу висловив професор оборонних досліджень Майкл Кларк, зауваживши, що еліти Росії тиснутимуть на Путіна через його жагу до ескалації, яка не приведе країну до успіхів. Крім того, російський диктатор може не піти на домовленість щодо припинення вогню.

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На Путіна сильно тиснутимуть еліти протягом 2025 року

Професор оборонних досліджень пояснив, що в наступному році може не бути жодного виду переговорного перемир'я, Путін переоцінить свої можливості, якщо він надалі буде налаштований продовжувати виснажливі дії заради незначних здобутків в Україні

Тоді я вірю, що протягом 2025 року на нього (Путіна – 24 Канал) посилюватиметься тиск через ціну, яку Росія платить за те, щоб вести цю війну,

– наголосив Кларк.

Ця ціна, за словами професора оборонних досліджень, буде продовжувати зростати протягом року. Стане набагато очевиднішим, скільки Росія втрачає на війні проти України та скільки коштує введення бойових дій.

Протягом року, якщо Росія не домовиться про припинення вогню, то Путін зазнає більшого тиску з боку людей навколо себе,

– підкреслив він.

Цікаво, що ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет висловив думку про те, що саме при погіршенні економічної ситуації та поверненні солдатів додому, життя Путіна може опинитися в небезпеці. Щось "покращити" в Росії можуть захотіти навіть кілька армійських офіцерів.