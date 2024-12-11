Таку думку 24 Каналу висловив професор оборонних досліджень Майкл Кларк, зауваживши, що попри це ми залишаємось жити у тій самій реальності, яка була колись. Росія ж погрожує ядерною війною через свою слабкість.

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Світ вступає у третю ядерну епоху

Професор оборонних досліджень пояснив, що перша ядерна епоха була розвитком багатьох видів ядерної зброї, друга – епохою контролю над озброєннями, епохою обмежень і передбачуваності, в якій світ міг жити.

Він зауважив, що ядерний баланс між Росією та Сполученими Штатами суттєво не змінився, вже 50 років світ живе з таким самим технологічним балансом між цими державами.

Третя ядерна епоха знаменує відсутність контролю над озброєннями. Тому тепер ми живемо в більш непередбачуваному світі. Технологічно зброя не так вже й відрізняється. Варіації, звичайно, є, а гіперзвукові ракети, і більш точні ракети є частиною цього. Однак третя ядерна епоха означає те, що ми живемо у світі з меншими обмеженнями,

– зазначив Кларк.

Тим часом Владімір Путін продовжує "брязкати" ядерною зброєю і є єдиним, хто говорить про неї. На Заході, за словами професора оборонних досліджень, ніхто нею не погрожує та ніхто не проводить ядерні навчання, щоб залякати Кремль.

Зауважте! Надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий висловив думку про те, що Росія підвищує ставки ескалації та може вдатися до ядерних погроз через невдачі на фронті Країна-агресорка може продемонструвати можливість застосування ядерної зброї ближче до інавгурації Дональда Трампа.

Ядерні погрози країни-агресорки є свідченням слабкості російського диктатора, який змушений погрожувати ядерною війною, коли реальність нічим не відрізняється від тієї, що була колись.

Однак саме через відсутність контролю світ вступає в нову небезпечну еру – третю ядерну епоху,

– підкреслив Кларк.