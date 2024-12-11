Такое мнение 24 Каналу высказал профессор оборонных исследований Майкл Кларк, заметив, что несмотря на это мы остаемся жить в той же реальности, которая была когда-то. Россия же угрожает ядерной войной из-за своей слабости.

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Мир вступает в третью ядерную эпоху

Профессор оборонных исследований объяснил, что первая ядерная эпоха была развитием многих видов ядерного оружия, вторая – эпохой контроля над вооружениями, эпохой ограничений и предсказуемости, в которой мир мог жить.

Он отметил, что ядерный баланс между Россией и Соединенными Штатами существенно не изменился, уже 50 лет мир живет с таким же технологическим балансом между этими государствами.

Третья ядерная эпоха знаменует отсутствие контроля над вооружениями. Поэтому теперь мы живем в более непредсказуемом мире. Технологически оружие не так уж и отличается. Вариации, конечно, есть, а гиперзвуковые ракеты, и более точные ракеты являются частью этого. Однако третья ядерная эпоха означает то, что мы живем в мире с меньшими ограничениями,

– отметил Кларк.

Между тем Владимир Путин продолжает "бряцать" ядерным оружием, и является единственным, кто говорит о нем. На Западе, по словам профессора оборонных исследований, никто им не угрожает и никто не проводит ядерные учения, чтобы запугать Кремль.

Заметьте! Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый высказал мнение, что Россия повышает ставки эскалации и может прибегнуть к ядерным угрозам из-за неудач на фронте Страна-агрессор может продемонстрировать возможность применения ядерного оружия ближе к инаугурации Дональда Трампа.

Ядерные угрозы страны-агрессора являются свидетельством слабости российского диктатора, который вынужден угрожать ядерной войной, когда реальность ничем не отличается от той, что была когда-то.

Однако именно из-за отсутствия контроля мир вступает в новую опасную эру – третью ядерную эпоху,

– подчеркнул Кларк.